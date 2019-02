13. Februar 2019, 21:58 Uhr Oberhaching Bürgerversammlung

Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle lädt zur Bürgerversammlung für die Ortsteile Oberbiberg, Gerblinghausen, Jettenhausen, Kreuzpullach und Ödenpullach am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr ins Gasthaus Kandler in Oberbiberg ein. Auf der Tagesordnung stehen die Entwicklungen in der Gemeinde, Oberbiberger Themen und der Polizeibericht.