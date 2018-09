16. September 2018, 22:03 Uhr Oberhaching Bücherflohmarkt

Die Gemeinde- und Schulbibliothek in Oberhaching organisiert wieder einen großen Bücherflohmarkt im Bibliothekssaal in der Pestalozzistraße 16. Dort können am Freitag, 21. September, von 10 bis 18.30 Uhr jede Menge aussortierte und gespendete Kinderbücher, Romane, Sachbücher und andere Medien zu Schnäppchenpreisen erworben werden. Im Lesecafé kann man zum Cappuccino oder Tee Kuchen genießen. Der Resteverkauf findet am Montag und Dienstag, 24./25. September, in der Bibliothek statt. Bücherspenden werden noch bis 18. September zu den Öffnungszeiten entgegengenommen.