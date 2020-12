Bücherei to go

Da die Bibliotheken derzeit geschossen sind, bietet die Bücherei in Oberhaching ihren Lesern bis zum 22. Dezember einen kontaktlosen Abholservice an. Sie können im Online-Katalog nach den gewünschten Medien suchen und pro Bibliotheksausweis maximal zehn vorbestellen. Nach Erhalt einer E-Mail wird telefonisch einen Abholtermin vereinbart. Mitzubringen ist eine Tasche, zudem gilt Maskenpflicht. Die Abholung findet kontaktlos an der Eingangstür statt. Medienwünsche werden auch telefonisch entgegengenommen. Die Bibliothek ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr unter den Nummern 089/613 77-217 oder -155 erreichbar, mittwochs von 10 bis 12 Uhr.