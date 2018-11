11. November 2018, 22:21 Uhr Oberhaching Blick hinter die Kulissen

Hinter die Kulissen der seit mehr als 150 Jahren bestehenden Firma Pachmayr schaut die Oberhachinger VHS. Seit sechs Generationen geben die Väter die Geschäfte des Getränkegroßhandels an die Söhne weiter. Die Geschichte und Geschichten von Pachmayr sowie von München erzählen von den Anfängen des Unternehmens und seiner Entwicklung bis heute. Die Führung findet am Donnerstag, 15. November, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Pförtnerhäuschen am Kolpingring 20. Anmeldungen sind unter Telefon 089/15 92 38 37-0/-10-/11 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de erforderlich.