Es gibt keine Bierfilzl mehr, in der Kugleralm nicht und anderswo sicher auch nicht. Das ist in vielerlei Hinsicht ein echtes Problem.

Kolumne von Iris Hilberth, Oberhaching

Es ist schon ein paar Jahre her, dass der jetzige CDU-Chef Friedrich Merz mit seiner Bierdeckel-Steuer berühmt wurde. Es werde "sehr einfach, etwa auf einem Bierdeckel, auszurechnen, wie hoch Ihre Steuerschuld ist", versprach er. Der Papp-Untersetzer, auf dem er 2003 die radikale Vereinfachung des Steuersystems erklärte, ist inzwischen im Bonner Haus der Geschichte ausgestellt, direkt neben dem Spickzettel von Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann für das Elfmeterschießen bei der Weltmeisterschaft 2006 gegen Argentinien. Gut, dass aus der Steuererklärung auf dem Bierfilz nichts geworden ist. Merz hat übrigens später zugegeben, dass er sich verrechnet hatte. Aber hätte sich das damals durchgesetzt, bekäme man spätestens jetzt ein Problem mit dem Finanzamt. Denn an Bierdeckel kommt man aktuell nicht so gut ran. Bierdeckel sind aus, zumindest in der Kugleralm in Oberhaching. Die Begründung an der Schenke: "Lieferengpässe".

Während man nun mühsam versucht, die Wespen davon abzuhalten, sich ins Glas zu stürzen, und der Lieferengpass an Bierdeckeln sich somit entschieden auf die Qualität der Entspannung am Biertisch auswirkt, fragt man sich, ob die Deckel bisher alle in der Ukraine gefertigt wurden oder das Holz, aus dem sie hergestellt werden sollten, bereits in China oder den USA verbaut wurde. Tatsächlich hat der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds, Holger Eichele, im Mai nicht nur Engpässe bei den Bierflaschen vorausgesagt, weil die Produktion so energieintensiv ist. Er hat zudem die enormen Preissteigerungen bei Paletten, Braumalz, Kronkorken prognostiziert - und auch bei Bierdeckeln.

Was tun so ganz ohne? Ein Leben ohne Bierfilzl ist möglich, aber sinnlos. Nicht nur, dass das Kondenswasser am Bierglas ungebremst auf den Tisch läuft, es gibt ja immer noch Bedienungen, die den Bestellvorgang nicht digitalisiert haben, sondern weiterhin den Pappdeckel für die Buchführung nutzen: ein Strich für ein Helles, ein Kreuz für ein Weißbier. Wo soll man jetzt hin mit den Sinnsprüchen übers Bier? Und womit können sich gelangweilte Kinder beschäftigen, wenn sie in der Wirtschaft keine Türme aus Bierdeckeln mehr bauen können? Für all das hat man das Smartphone. Auch als Untersetzer. Deshalb sind sie ja wasserfest.