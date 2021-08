Interview von Daniela Bode, Oberhaching

Endlich Sommerferien, endlich entspannen nach dem anstrengenden Jahr. Doch auch in beliebten Urlaubsländern wie Italien und Kroatien steigen die Inzidenzen. Da dürften sich einige kurzfristig gegen die geplante Mittelmeerreise entscheiden und doch lieber in Deutschland bleiben. Die SZ sprach mit Andreas Giller, Inhaber der Reisebüros Giller Reisen in Oberhaching, über die Sorge der Kunden vor Quarantäne und Tipps zur richtigen Versicherung einer Reise.

SZ: Stornieren jetzt viele ihre Reisen oder buchen sie weiter?

Andreas Giller: Als Spanien zum Hochrisikogebiet erklärt wurde, erlebten wir eine Stornowelle. Eine Reise dorthin würde ja eine Quarantäne für Nichtgeimpfte, also vor allem Kinder unter zwölf Jahren, nach sich ziehen. Wenn jemand 14 Tage mit der Familien in den Urlaub fahren würde und dann in Quarantäne müsste, müsste ja eine Betreuung für die Kinder organisiert werden. Die Eltern müssten zusätzlich Urlaub nehmen. Das war ein großer Stornogrund. Die Inzidenzen alleine sind nicht das Problem. Für Griechenland haben wir auch ein paar Stornierungen, das lag aber eher an den Waldbränden.

Wie war denn das Buchungsverhalten? Haben die Leute gebucht wie verrückt, weil sie unbedingt weg wollten?

Zwischen Pfingsten und den Sommerferien waren die Buchungsanfragen ziemlich hoch. Viele waren geimpft und wollten dann einfach weg. Dann gab es eben eine Stornowelle, 50 Prozent der geplanten Spanien-Reisen wurden abgesagt. Die Buchungsanfragen sind auch zurückhaltender als vorher geblieben, die Nachfrage ist nicht mehr da. Viele sorgen sich, dass das Land, in das sie reisen wollen, kurzfristig zum Hochrisikogebiet erklärt wird. Ich verstehe die Kunden. Gerade, wenn man schon im Reiseland ist und es dann zu so einem Gebiet deklariert wird, ist es schwierig. Wie soll man von dort alles für eine Quarantäne organisieren?

Für welche Ziele haben sich denn die Kunden dieses Jahr vor allem entschieden?

Es waren vor allem die Mittelmeergebieten. Viele sagten sich, an der Nordsee oder der Ostsee waren wir voriges Jahr, dieses Jahr wollen wir wieder ans Meer im Süden.

Wohin kann man denn Ihrer Ansicht nach ohne Bedenken fahren?

Prinzipiell kann man überall hin - Griechenland, Italien, das ist alles von den Inzidenzwerten her in Ordnung. Viele Menschen sind ja auch geimpft.

Kann man sich auch in Hotels trauen?

Klar ist ein Ferienhaus noch sicherer. Aber mittel- und hochklassige Hotels kann ich sorglos empfehlen. Teilweise messen sie Fieber, teilweise testen sie. Mit ihren Hygienekonzepten sind sie absolut sicher.

Worauf sollte man achten - beispielsweise bei einer Reiserücktrittsversicherung?

Dieses Jahr sollte man eine Pauschalreise über einen Veranstalter wählen und eine Coronaversicherung abschließen. Bei der Versicherung sollte man keine Abstriche machen, sondern das Rundum-sorglos-Paket buchen. Dann ist auch die Rückholung umfasst und ein Coronahotel für die Familie, sollte am Ende der Reise doch eines der Kinder positiv getestet werden.

Wagen Sie selbst in diesem Sommer eine Reise?

Ja, ich fahre mit meiner Frau und meinen Kindern nach Sardinien und dann vielleicht noch an die Adriaküste.