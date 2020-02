Für die Oberhachinger Kulturlandschaft ist 2020 nicht irgendein Jahr, es stehen große Feste an. So feiert das Oberhaching Jazz Festival an zwei Tagen sein 15-jähriges Bestehen. Wie von dem Ort gewohnt, hält das Kulturprogramm für Frühjahr und Sommer neben Jazz aber auch vieles andere bereit. Klassische Musik und Kabarett zum Beispiel.

Beim Jazzfestival hat sich Leiter Bernd Lhotzky einen Wunsch erfüllt. Er hat die Kerntruppe des legendären "Stride Piano Summit" am 23. April um 20 Uhr in seine alte Heimat eingeladen in den Bürgersaal beim Forstner. "Dergleichen kommt so schnell nicht wieder", sagt Lhotzky. Am zweiten Abend des Festivals, am 24. April, auch um 20 Uhr am gleichen Ort bringt Sänger und Entertainer Denny Ilett seine umjubelte Frank Sinatra Show auf die Bühne.

Wer schon vor dem Jazz-Festival Lust und Laune auf Jazz und Swing hat, dürfte mit Dan Barrett's International Swing Party am 19. März um 20 Uhr ebenfalls beim Forstner seine Freude haben. Posaunist Barrett war als Solist ein wichtiges Mitglied von Jazzlegende Benny Goodmans letzter Bigband. "Er ist ein wahres Vergnügen, ein Melodiker, ein Kolorist", schrieb die New York Times einmal über ihn. Gemeinsam mit Frank Roberscheuten (Saxophon), Rossano Sportiello (Piano), Henning Gailing (Bass) und Michael Keul (Drums) bildet er besagte Swing Party.

Mit Pop- und Soulklassikern und zwar unplugged unterhält das Akustik-Projekt "Yellow Cab" am 12. März, um 20 Uhr, das Publikum im Bibliothekssaal. Yellow Cab, das sind fünf Stimmen, zwei Gitarren, ein Bass und zwei Frauen. Hinter dem Projekt stehen Steffi Denk, Anne Schnell, Matthias Klimmer, Florian Kopp und Maximilian Maier.

Klassik-Liebhaber erwartet am 29. März in St. Bartholomäus um 19 Uhr eine neue Version von Wolfgang Amadeus Mozarts "Requiem". Die Oberhachinger Chöre und das Kammerorchester Oberhaching bringen das Werk unter der Leitung von Ricarda Geary auf die Bühne. Bei den Solisten gibt es ein Wiedersehen mit der Sopranistin Magdalena Hinterdobler, Ensemblemitglied der Staatsoper Leipzig. Sie sang bereits beim Ödenpullacher "Freischütz" mit. Am 19. Juli gibt es um 19.30 Uhr beim Forstner ein Konzert zum zehnjährigen Bestehen des Kammerorchesters. Es steht im Zeichen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven.

Viel zu lachen gibt es sicherlich mit Kabarettistin Luise Kinseher am 5. März um 20 Uhr beim Forstner. Wer als ehemalige Mama Bavaria mit Bayern klarkommt, kann es auch mit der Welt versuchen, denkt sie sich vermutlich bei ihrem neuen Programm. Darin beschäftigt sie sich mit Fragen von globalem Ausmaß. Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und ist es wahr, dass in China eher ein Sack Reis umfällt, als dass ein Franke einen Masskrug ext? Das ist freilich nur eine Auswahl aus dem Oberhachinger Kulturprogramm.

Karten gibt es im Vorverkauf etwa in der Bibliothek und im Bürgerhaus. Informationen zum Programm gibt es im Kulturamt unter 089/61 37 71 76.