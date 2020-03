Der Elternbeirat des Kinderhauses St. Bartholomäus Deisenhofen veranstaltet am Samstag, 14. März, im Pfarrsaal, Ödenpullacher Straße 23, von 10 bis 13 Uhr einen Flohmarkt für Kindersachen. Tischreservierungen sind per E-Mail an flohmarkt@st-bartholomaeus.de möglich. Außenflächen vor dem Pfarrsaal können gegen eine Standgebühr mit eigenen Tischen genutzt werden.