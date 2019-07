8. Juli 2019, 21:38 Uhr Oberhaching/Baierbrunn Exkursion an die Isar

Die Ortsgruppe des Bundes Naturschutz in Oberhaching lädt zu einer natur- und erdgeschichtlichen Exkursion an die Isar ein. Darin lehrt Klaus Bucher die Teilnehmer zum Beispiel, was ein Kunstmaler in dem Steinbruch machte, in dem später eine vierte Eiszeit nachgewiesen werden konnte. Die dreistündige Tour findet am Samstag, 13. Juli, statt. Beginn ist um 14 Uhr, Treffpunkt die S-Bahnstation Buchenhain in der Gemeinde Baierbrunn.