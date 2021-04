Aufgrund des aktuellen Inzidenzgeschehens haben die "Freunde Further Bad e.V." Mitgliederversammlung und Ramadama bereits streichen müssen. Und dass die für Mai geplante Eröffnung des Naturbades nun auch ins Wasser fallen wird, davon gehen sie auch aus. Sowie die aktuellen Regelungen es zuließen, werde das Bad für Mitglieder und Tagesgäste öffnen, realistisch sei dies frühestens Anfang/Mitte Juni, teilt die Vorstandschaft mit. Um die laufenden Kosten für das Bad stemmen zu können, hat sie eine dringende Bitte an die Vereinsmitglieder gerichtet: "Kauft alle Saisonkarten, auch wenn noch nicht klar ist, wann wir öffnen werden." Der Verkauf startet am 14. Mai und wird voraussichtlich bis 19. Juni dauern. Freitags von 16 Uhr bis 20 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 16 können Karten erworben werden.