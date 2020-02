Das Further Bad ist ein Idyll und ein Modell für viele. Doch zehn Jahre nach seiner Gründung steht das von einem Verein geführte "Bürgerbad" vor einem Umbruch. Noch ist nicht klar, ob es im Mai für die Allgemeinheit wird öffnen können. Hintergrund ist ein seit Monaten schwelender Konflikt im Leitungsteam des Bades. Betriebsleiter Heinz Effenberger, seit Jahren die tragende Säule der Einrichtung, ist ausgeschieden. Ob der Verein in der Kürze bis zur Eröffnung jemanden findet, der dessen Fülle an Aufgaben übernimmt, ist fraglich. Überlegt wird, das Bad Anfang Mai nur Mitgliedern zu öffnen. Alle anderen blieben dann außen vor.

Als der Verein "Freunde Further Bad" vergangenes Jahr zehnjähriges Bestehen seines Naturbads feierte, war es bei einigen mit der Freundschaft schon nicht mehr weit her. Schließlich spitzte sich die Lage zu. Im Dezember trat die Vorsitzende Martina Kern zurück. Betriebsleiter Effenberger schied aus seinem Job aus, den er seit Gründung des Bads innehatte. Seine Stelle ist ausgeschrieben. Dem Vernehmen nach warf Kern wegen der Differenzen des übrigen Vorstands mit dem Betriebsleiter hin. Nach außen wird aber Normalität demonstriert: Kern selbst äußert sich nicht.

Der Bürgermeister spricht von einem "normalen Vorgang"

Die stellvertretende Vorsitzende Susann Kosmalla sagt, der Rückzug von Kern habe "private Gründe". Ihr beider Verhältnis sei gut. Auch Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) spricht von einem "normalen Vorgang". Effenberger, der sich sehr kurz angebunden gibt, sagt nur, dass er sich einen Verbleib ohne Kern, mit der er immer gut zusammengearbeitet habe, nicht vorstellen kann. Christian Amberg, der im Further Bad einen Kiosk betreibt, sorgt sich jetzt um die Zukunft des Bads und seines Betriebs. Ohne den erfahrenen Mann für alles im Bad werde es nicht funktionieren. "Wenn das so ist, wie es jetzt ist, geht das Bad vor die Hunde", sagt er.

Auch wenn über die Hintergründe keiner offen reden mag, ist klar: Es gab unterschiedliche Auffassungen über die Aufgabenbeschreibung des Betriebsleiters. Damit rührt der Streit an den Grundfesten des Bürgerbads. Die Frage steht im Raum, ob ein bezahlter Hauptverantwortlicher mit einem Verein und Ehrenamtlichen im Rücken eine Einrichtung betreiben kann, die in Spitzenjahren wie im Sommer 2017 38 000 Besucher zählte. An manchen Tagen tummeln sich 1200 Badegäste auf dem Areal. Was an Arbeiten anfällt, kann jeder in der Stellenanzeige des Further-Bad-Vereins nachlesen, die in einer Internet-Jobbörse eingestellt ist. 14 Punkte sind aufgeführt. Das reicht von der "betrieblichen und technischen Sicherstellung des Badebetriebes" über die Badeaufsicht, Schulungen, Verwaltungstätigkeiten bis zur Pflege der Außenanlagen. Eingeweihte sagen, es gleiche der Suche nach der Eier legenden Wollmilchsau, jemanden zu finden, der das alles und noch mehr leiste und dazu ein Netzwerk mit Helfern und Rettungsschwimmern aufrecht erhalte, wie es Effenberger getan habe.

Eine Mammutaufgabe für den Vorstand

Susann Kosmalla sagt auch, der bisherige Chef am Beckenrand habe "gute Arbeit geleistet". Allerdings wolle man jetzt nach vorne schauen und erstmals eine Vollzeitstelle mit einer Person besetzen. Sie sei da zuversichtlich. Zwei Bewerbungen lägen bereits vor. "Wir wollen ein harmonisches, entspanntes Miteinander", wünscht sich Kosmalla. Das Bad sei für alle, auch den Vorstand, eine Mammutaufgabe. 500 Stunden stecke ein ehrenamtlicher Vorsitzender hinein. Kosmalla führt das Grünpflegeteam mit 30 Personen, die sich unentgeltlich einbringen. Auf die Frage, ob das alles leistbar ist, sagt sie: "Wenn das alles gelingt, ist es toll."

Aber was, wenn nicht? Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) steht weiter zu dem Modell. Die Gemeinde werde in den nächsten Wochen das Bad wieder auf Vordermann bringen, sagt er. Es werde das Wasser ausgelassen, das Bad werde gereinigt, eine neue Rutsche für 80 000 Euro werde installiert. "Wir machen unsere Hausaufgaben bis Ende April", so Schelle. Anfang Mai werde das Bad an den Verein übergeben. "Ich gehe davon aus, dass sie das Personal herbekommen." Der Verein könne übertariflich zahlen, die Gemeinde nicht.

Zunächst steht am 17. März eine wohl turbulente Jahreshauptversammlung der Naturbad-Freunde an. Kosmalla will für den Vorsitz antreten. Wer sonst kandidiert, ist offen. Sollte der Verein die Badeaufsicht und all das, was an dem Bad hängt, nicht geregelt bekommen, werden es diesen Sommer nur Vereinsmitglieder nutzen können. So war es früher schon gewesen, bevor es die Gemeinde 2005 kaufte und 2009 als Bürgerbad für alle eröffnete - mit dem Verein im Hintergrund.