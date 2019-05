22. Mai 2019, 22:10 Uhr Oberhaching Autoknacker stehlen Navis

Unbekannte Täter haben in Oberhaching drei Autos geknackt und die fest verbauten Navigationssysteme entwendet. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Autos parkten in der Kybergstraße, Abt-Petto-Straße sowie in der Josefstraße und wurden zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag aufgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Mitglieder einer professionellen Bande handelt. So wurden die Autos nicht gewaltsam aufgebrochen, sondern elektronisch manipuliert. Nach Erfahrung der Polizei werden die Navis für die Instandsetzung von Unfallautos verwendet. Hinweise erbittet das Polizeipräsidium München (Telefon 089/2910-0).