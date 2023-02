Die Autobahnpolizei Holzkirchen fahndet nach einem Geisterfahrer, der am Freitagmorgen auf der A 995 bei Oberhaching andere Verkehrsteilnehmer aufgeschreckt und gefährdet hat - aber wie von Geisterhand verschwunden zu sein scheint. Gegen 6.25 Uhr erreichte die Polizei die Gefahrenmeldung, ein Auto sei auf der Fahrspur in Richtung Autobahnkreuz München-Süd rückwärts fahrend in Richtung München unterwegs. Mehrere Streifen machten sich daraufhin sofort auf den Weg, konnten aber - zum Glück, wie die Autobahnpolizei mitteilt - keinen Falschfahrer stellen. Die Gefahrenmeldungen lassen aber darauf schließen, dass definitiv ein Auto auf dem rechten Standstreifen unterwegs war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.