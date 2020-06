Für alle, die nicht mehr in der Informationsflut untergehen wollen, veranstaltet die Volkshochschule Oberhaching ein Seminar. Am Samstag, 4. Juli, und Sonntag, 5. Juli, können von 9 bis 17 Uhr Teilnehmer im Kurszentrum der VHS Oberhaching, Raiffeisenallee 6 unter der fachkundigen Leitung von Astrid Brüggemann Strategien erlernen, um große Mengen an Stoff zu bewältigen. Viele Erwachsene lesen heute immer noch so, wie sie es in der Grundschule gelernt haben. Den Anforderungen des Informationszeitalters entspricht das nicht. Die Teilnahme kostet 150 Euro, Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Oberhaching telefonisch unter 089/159 23 83 70 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de entgegen.