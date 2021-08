Ein Polizist ist immer im Dienst: Das hat ein Beamter am Montag gemerkt, als er privat in Oberhaching war und ihm ein 45-jähriger Schreiner auf einem Motorroller begegnete, der bei der Polizei gut bekannt ist. Der Mann setzt sich immer wieder aufs Moped, obwohl er seit mindestens zehn Jahren keinen Führerschein mehr hat. Der Polizist selbst hatte ihn erst im Juni kontrolliert und informierte nun die Kollegen, die den 45-Jährigen aus dem Landkreis an seiner Wohnung antrafen, als er gerade vorfuhr. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass er absolut fahruntüchtig war. Ein Alkoholschnelltest ergab mehr als 1,1 Promille. Den Motorroller darf er aber behalten. Eine Sicherstellung wäre nur zur unmittelbaren Gefahrenabwehr möglich, heißt es von der Polizei, ansonsten würde in Eigentumsrechte eingegriffen.