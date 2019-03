1. März 2019, 22:02 Uhr Oberhaching Aktionstage für die Artenvielfalt

Die Gemeinde Oberhaching will das starke Votum des Bürgerbegehrens "Rettet die Bienen" nutzen, um ein lokales Bündnis für Artenvielfalt auf den Weg zu bringen. Daher veranstaltet sie am Samstag, 23. März, im Bürgersaal beim Forstner einen "Tag der Artenvielfalt und des Klimaschutzes". Von 9 bis 16 Uhr werden Referenten Impulsreferate halten, anschließend soll jeweils Zeit zu Diskussionen bleiben, berichtete Martin Weidenhiller, Leiter des Oberhachinger Umweltamts, kürzlich im Umwelt- und Verkehrsausschuss. Auch Infostände sind geplant. An diesem Aktionstag sollen sowohl Vertreter der Landwirtschaft als auch des Gartenbaus, der Jägerschaft, des Bund Naturschutzes und Vermarkter regionaler Produkte teilnehmen. "Man darf nicht die Hoffnung haben, dass irgendwo ein großer Schalter umgelegt wird, man muss im Kleinen etwas ändern, damit alles besser wird", sagte Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU). Vom 1. bis 12. April sollen in der Gemeinde Wochen des Klima- Artenschutzes folgen, von 22. bis 26. Juli die Klimawoche des Landratsamts.