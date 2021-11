Die Gemeinde Oberhaching lädt zur Bürgerversammlung am Dienstag, 23. November, in den Bürgersaal beim Forstner ein. Beginn ist um 19 Uhr. Auf dem Programm steht zunächst der Bericht des Ersten Bürgermeisters Stefan Schelle (CSU), dann folgen schriftliche und mündliche Anträge an die Verwaltung und schließlich haben die Bürger das Wort und können Anfragen und Anregungen vortragen. Wie der Zweite Bürgermeister Ludwig Pichler (CSU) in der jüngsten Gemeinderatsitzung mitteilte, soll die Rede des Bürgermeisters anschließend auf die Webseite der Gemeinde gestellt werden. Einen Live-Stream wird es nicht geben. Es gilt Maskenpflicht, der Zugang ist nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3 G) möglich.