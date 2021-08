Seit 20 Jahren unterstützt der in Oberhaching ansässige Verein "Azioni Ninos Felices" Kinder in der Dominikanischen Republik. Der Fokus liegt auf Heim- und Waisenkinder, denen über einen besseren Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und ein stabiles Zuhause Chancen auf eine bessere Zukunft gegeben werden soll. Bei der jüngsten Jahresversammlung des Vereins, dessen italienisch-spanischer Name "Aktionen für glückliche Kinder" bedeutet, ist Enzo Giardino, im Jahr 2001 Gründer und Spiritus Rector des Vereins, als erster Vorsitzender wiedergewählt worden, genauso wie Schatzmeisterin Nicole Anetzberger. Thomas Krug ergänzt als zweiter Vorsitzender und Schriftführer das Führungstrio, er folgt auf Christian Mangstl. Der Verein zeichnet mitverantwortlich für den Bau einer Schule und eines Kinderheim in dem karibischen Land und betreut 73 Patenkinder, Infos unter www.azionininosfelices.de.