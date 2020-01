Ein 14 Jahre alter Schüler ist am Samstag in Oberhaching in einer Tempo-30-Zone von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Bub wollte nach Angaben der Polizei gegen Mittag offensichtlich zügig die Kybergstraße überqueren. Dazu trat er zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hervor. Eine herannahende Autofahrerin aus Oberhaching konnte einen Zusammenstoß nach Ermittlungen der Beamten nicht verhindern. Der Jugendliche wurde auf die Motorhaube des Kleinwagens geschleudert und stieß gegen die Windschutzscheibe. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrerin wird laut Polizei keinerlei Fehlverhalten vorgeworfen.