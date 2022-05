Von Anna-Maria Salmen, Oberhaching

Detailansicht öffnen Gjina Bytyqi ist Nachhaltigkeit wichtig. (Foto: privat)

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der dadurch drohenden Energiekrise ist das Thema Nachhaltigkeit in den vergangenen Wochen in den Hintergrund geraten. Junge Menschen beschäftigt es dennoch nicht weniger, sagt Gjina Bytyqi, Schülersprecherin an der Mittelschule Oberhaching. Um selbst einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten, haben die Oberhachinger Schüler seit Ende April mehrere Insektenhotels angefertigt, vom Zusägen der Holzteile bis zum Bemalen. Gjina wird mit dabei sein, wenn die Holzkonstruktionen am Freitag an die Gemeinde übergeben werden. An mehreren öffentlichen Plätzen im ganzen Ort sollen die kleinen Bauten aufgestellt werden und so Lebens- und Rückzugsraum für Insekten bieten, wie die 14-Jährige berichtet. Einige der Konstruktionen bleiben auch an der Schule stehen.

Die Insektenhotels sind nur eine von mehreren Aktionen, die Teil einer von der Bundesregierung geförderten Projektwoche zum Thema Umwelt waren, erzählt Gjina. "Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Nachhaltigkeit." Jede Jahrgangsstufe habe sich mit einem eigenen Aspekt auseinandergesetzt: Die Schüler der fünften Klassen etwa hätten den Schulgarten umgestaltet und Blühwiesen gepflanzt, die Achtklässler bauten die Insektenhotels. Gjinas neunte Klasse setzte sich ihrer Aussage nach mit den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen auseinander.

Unter anderem der faire Umgang mit Ressourcen sowie die Überfischung seien dabei Thema gewesen, aber auch über Gleichberechtigung habe man gesprochen. "Darüber wusste ich zwar vorher schon etwas, trotzdem konnte ich noch viel lernen", sagt Gjina. Nachdem die Schüler die Themen zunächst theoretisch im Unterricht besprochen hatten, erarbeiteten sie der 14-Jährigen zufolge in Kleingruppen Vorträge dazu, die sie schließlich vor der gesamten Schulfamilie präsentierten.

"Es hat Spaß gemacht, mit meinen Mitschülern zu diesen wichtigen Themen zusammenzuarbeiten", erzählt Gjina. "Wir setzen uns auch gerne für die Umwelt ein, das fühlt sich gut an." Bisher habe sie in ihrem Alltag noch nicht viel nachhaltiges Handeln umgesetzt, räumt die Schülersprecherin ein. "Beim Spazierengehen habe ich schon mal Müll aufgehoben, der auf dem Boden lag, aber sonst habe ich nicht viel gemacht." Nach der Projektwoche möchte sie sich aber nun mehr engagieren, sagt sie: "Durch die Aktionen haben wir noch stärker gesehen, wie schlimm der Klimawandel ist."