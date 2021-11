Aufgrund schwieriger Untergrundverhältnisse dauert es drei Wochen länger als geplant, aber am Dienstag, 9. November, ist es soweit: Um 8 Uhr in der Früh werden der Oberhachinger Bürgermeister Stefan Schelle und die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) die Ortsdurchfahrt Oberbiberg wieder für den Verkehr offiziell freigeben. Die stark beanspruchte Straße wurde Anfang Mai für eine umfangreiche Umgestaltung und Sanierung gesperrt. Durch die überarbeitete Trassenführung konnte vor allem die Kurve am Ortseingang entschärft und ein durchgängiger Gehweg bis zur barrierefreien Bushaltestelle gebaut werden. Die gesamten Projektkosten betragen rund 1,5 Millionen Euro und werden anteilig zu einem Drittel von der Gemeinde und zu zwei Dritteln vom Freistaat Bayern getragen.