Interview von Annette Jäger, Neuried

Mit dem Landtag wird im kommenden Jahr auch der Bezirkstag von Oberbayern neu gewählt - und Ilse Weiß aus Neuried wird nach 15 Jahren nicht mehr für die CSU kandidieren. Stattdessen wurde der Oberhachinger Bürgermeister und Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion Stefan Schelle als Kandidat für den Stimmkreis München-Land Süd nominiert. Die SZ sprach mit Weiß, die von 2002 bis 2014 Bürgermeisterin von Neuried war.

SZ: Frau Weiß, warum wollen Sie nicht mehr für den Bezirkstag kandidieren?

Ilse Weiß: Ich habe dieses Jahr meinen 70. Geburtstag gefeiert, in dem Alter darf man auch mal etwas aufhören. Das ist der einzige Grund. Dass ich nicht mehr zur Wahl stehe, habe ich schon lange kommuniziert, das war also keine Überraschung. Stefan Schelle ist seit 20 Jahren Bürgermeister von Oberhaching, er kennt sich in der kommunalen Politik bestens aus, ihn zu nominieren, ist eine sehr gute Entscheidung.

Ist das der Anfang Ihres kompletten Rückzugs aus der Politik?

So würde ich das nicht sagen. Ich bin ja noch Kreisrätin und das auf alle Fälle noch bis zur nächsten Wahl 2026, sofern natürlich die Gesundheit mitmacht. Was dann geschieht, werden wir sehen.

Nach 15 Jahren im Bezirkstag ist es Zeit für eine persönliche Bilanz. Was war die größte Errungenschaft in dieser Zeit?

Da fällt mir spontan der Krisendienst Psychiatrie ein. Schritt für Schritt ist es dem Bezirkstag von Oberbayern aus gelungen, diesen Telefon-Notdienst bei psychischen Problemen rund um die Uhr mittlerweile in ganz Bayern zu etablieren. Das ist eine super Sache. Bei solchen Entscheidungen bilden wir im Bezirkstag große Mehrheiten. Im Bezirkstag geht es um die Sache, das schätze ich.

Was hat für Sie den Reiz ausgemacht, in diesem Gremium Entscheidungen zu treffen?

Die soziale Ausrichtung des Bezirkstags trifft genau meine Interessen, ich bin ja beruflich ausgebildete Sozialarbeiterin. Der soziale Schwerpunkt des Gremiums war der Grund, warum ich einst meinen Hut in den Ring geworfen habe für den Sitz im Bezirkstag. Wir haben einen Riesenetat von über zwei Milliarden Euro, der größte Teil davon wird im Sozialhaushalt ausgegeben, unter anderem für soziale Institutionen und Projekte, etwa auch für Menschen mit Behinderung. Mit dem Geld konnten zum Beispiel in jedem Landkreis Pflegestützpunkte geschaffen werden, wo Bürger auf kurzen Wegen Beratung in Pflegefragen finden.

Was machen Sie nun mit Ihrer gewonnenen Zeit?

Nun, so viel mehr Zeit habe ich durch meinen Rückzug gar nicht, ein paar Ämter habe ich ja noch: als Kreisrätin, als Kreis- und Bezirksvorsitzende der Senioren-Union München-Land und als Mitglied des Landesvorstands der SU. In Neuried bin ich außerdem Vorsitzende des Fördervereins Kirchenmusik. Langweilig wird mir sicher nicht! Wenn man so viele Jahre in der Politik ist, dann hat man viele Kontakte und ist vernetzt, da warten immer noch Aufgaben auf einen.