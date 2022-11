Die Veranstaltungskauffrau Dominika Veit ist eine der besten Auszubildenden des aktuellen Jahrgangs in Oberbayern. Zuvor hat sie bereits eine Lehre absolviert, die ihr nicht so zugesagt hat.

Von Flavia Klingenhäger, Ismaning

"Als Veranstaltungskauffrau zu arbeiten ist wirklich mein Traumberuf," erzählt Dominika Veit, "deshalb war es mir vom ersten Tag an sehr wichtig, mein Bestes zu geben." Die 22-Jährige hat ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei der Brandarena GmbH in Ismaning absolviert und wurde jetzt als eine von 124 besten Auszubildenden des aktuellen Jahrgangs von der Industrie und Handelskammer geehrt. Sie freut sich über ihre sehr gute Leistung, erzählt aber, dass für sie von Anfang an nicht die Endnote gezählt habe, sondern ihr Engagement während der Ausbildung selbst. Umso glücklicher ist sie nun, dass sie nach dem Ende ihrer Ausbildung von dem Unternehmen übernommen worden ist und jetzt als Juniorprojektleiterin für die Eventagentur arbeitet.

Veit hatte vor dieser Ausbildung bereits eine Lehre zur Industriekauffrau absolviert, habe sich aber nie wirklich mit dem Beruf identifizieren können. "Irgendetwas hat mir gefehlt," sagt sie, "weswegen ich nach dem Ende meiner ersten Ausbildung weiter nach einem Beruf gesucht habe, der zu mir passt." Gefunden habe sie ihn auf einer Berufsmesse, erzählt sie, und da war dann "alles glasklar." "Das, was den Beruf für mich so besonders macht, ist, dass er etwas Praktisches mit etwas Theoretischem verbindet, und zwar auf eine einzigartige Weise." Dass sie am Ende eines Projekts ein echtes Ergebnis kreiert hat, eine Veranstaltung, bei der sich Leute treffen, macht für Veit ihren Beruf aus. "Im Grunde ist der Kern meines Jobs, Menschen zusammenzubringen - was gibt es Schöneres?"

"Es kommt einfach oft anders, als man denkt."

Ihre Ausbildungszeit bei Brandarena sei wie im Flug vergangen, erzählt die 22-Jährige. "Ich habe mich vom ersten Tag an super wohl gefühlt, weil man mir viel zugetraut hat, ohne mich mit meinen Aufgaben allein zu lassen." Natürlich habe die Corona-Pandemie ihre Ausbildungszeit stark beeinflusst. Manchmal, erzählt Veit, habe sie die Pandemie mit ihren Einschränkungen regelrecht verzweifeln lassen: "Da hatte ich endlich meinen Traumjob gefunden, war richtig motiviert und konnte nicht so arbeiten und lernen, wie das normalerweise der Fall gewesen wäre." Gerade diese harten Zeiten und erschwerten Umstände seien es jedoch gewesen, die sie "so richtig" haben wachsen lassen. "Das möchte ich auch allen Azubis mit auf den Weg geben," sagt sie. "Es kommt einfach oft anders, als man denkt, und einen Plan dann trotzdem durchzuziehen und seinen Traum nicht loszulassen, ist eine sehr wichtige Erfahrung."

Insgesamt haben acht der Jahrgangsbesten ihre Ausbildung bei einem Betrieb im Landkreis München absolviert. Bei einer Ehrung im Münchner GOP Varieté-Theater wurden den Spitzen-Azubis von der IHK für München und Oberbayern Urkunden überreicht. Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses im Landkreis München, ist stolz auf die acht jungen Menschen: "Mit ihren hervorragenden Prüfungsergebnissen haben sie gezeigt, wie leistungsstark unsere berufliche Bildung auch während der Corona-Pandemie funktioniert und mit wie viel Engagement sie ihre Ausbildung angegangen sind." Ebenfalls stolz ist Leicher auf die Ausbildungsbetriebe im Landkreis, die es sich zur Mission gemacht hätten, junge Menschen in und mit einer Ausbildung zu fördern. Damit wirkten sie signifikant und effektiv dem rapide wachsenden Fachkräftemangel entgegen.