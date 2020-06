Die für Juni vorgesehene Errichtung des Mahnmals für die Zwangsarbeiter in der Lohhofer Flachsröste verschiebt sich mindestens auf 2021. Die Stadt Unterschleißheim hat den zentralen Teil der Gedenkstätte versehentlich auf einem Privatgrundstück geplant, was jetzt im Kontext eines Bauantrags für diese Parzelle auffiel. Man kläre ab, "wie man das Grundstück verfügbar machen kann", gab Rathaussprecher Thomas Stockerl zu Protokoll, aber solange der private Bauantrag in Rathaus und Landratsamt in Bearbeitung ist, dürfte es keine Fortschritte geben.

Mit dem Mahnmal will die Stadt 75 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft an die Zwangsarbeit in der Lohhofer Flachsröste erinnern. In dem 1937 gebauten Betrieb wurde Flachs geröstet, um Garn selbst zu produzieren und somit unabhängiger von Importen zu werden. Laut den Forschungen von Historiker Maximilian Strnad im Stadtarchiv sind dort viele Zwangsarbeiter eingesetzt worden, insbesondere jüdische Frauen aus München und Umgebung, aber auch aus Polen und der Ukraine. Viele von ihnen seien später in Vernichtungslager deportiert worden. Im Juli 2019 hatte die Stadt einen Entwurf der Münchner Künstlerin Kirsten Zeitz als Grundlage des Mahnmals präsentiert. Sie setzt auf einen Erinnerungsweg vom S-Bahnhof Lohhof hin zum Gelände der ehemaligen Flachsverarbeitung. Auf zwei größeren Flächen sollen Flachspflanzen blühen, dazwischen drei Stelen an die Ausbeutung der Zwangsarbeiter erinnern. Am Ende des Weges, an der Ecke Carl-von Linde- und Johann-Kotschwara-Straße, sollte der zentrale Informationspunkt mit Sicht auf Relikte der Flachsröste entstehen.

Und exakt diese Parzelle ist nun nicht in städtischem Besitz, wovon das Kulturamt bei der Planung stets ausgegangen war. "Ein Missverständnis", erklärt Stockerl. Mindestens bis der Bauantrag beschieden ist, dürften Verhandlungen über den Grundstücksteil, der ein Randteil des privaten Bauprojekts ist, nicht machbar sein. Die zeitliche Verschiebung ist nun nicht das zentrale Problem, da wegen den coronabedingten Restriktionen ohnehin ein späterer Termin öffentlichkeitswirksamer wäre. Aber sollte die Parzelle dauerhaft nicht verfügbar sein, müsste das Mahnmal komplett umgeplant werden. Ob und wie Zeitz' Entwurf dann noch umgesetzt werden kann, ist momentan noch nicht absehbar.