Der Anpfiff für die erste "Nacht des Ballsports" in Gräfelfing wird an diesem Freitag, 25. März, um 22 Uhr erfolgen. "Nightball" ist eine Initiative des Runden Tischs Sport, der Sportangebote in der Gemeinde vernetzen und optimieren möchte. Die Aktion ist eine Einladung an Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren, gemeinsam Sport zu treiben, ohne dafür Mitglied in einem Verein sein zu müssen. Das Angebot ist kostenlos und findet in der Dreifachturnhalle des Kurt-Huber-Gymnasiums in Gräfelfing statt. Begleitet wird das Ballsporttraining durch den Kreisjugendring und die Leichtathletikabteilung des TSV Gräfelfing. Die Akteure entscheiden selbst, welcher Ballsport an dem Abend gespielt wird, zur Auswahl stehen unter anderem Volleyball, Handball oder Basketball. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, das Motto heißt: "Einfach vorbeikommen und Spaß haben!"