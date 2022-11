American Football:Tom Brady wohnt in Unterschleißheim

Das American-Football-Fieber in München und Umgebung steigt schon seit Tagen anlässlich des ersten regulären Spiels der US-amerikanischen Profiliga NFL am Sonntagnachmittag in der Fröttmaninger Arena. Mittlerweile sind auch die beiden Mannschaften in Oberbayern eingetroffen. Während die Seattle Seahawks im "Hilton am Tucherpark" im Münchner Osten wohnen, haben sich die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback Tom Brady, die am Freitagmorgen am Münchner Flughafen landeten, in Unterschleißheim einquartiert. Sie residieren im Vier-Sterne-Hotel Infinity, das auch der FC Bayern immer wieder vor Heimspielen bezieht. Als die Bundesliga im Mai 2020 nach mehr als zweimonatiger Corona-Pause den Spielbetrieb wieder aufnahm, hatten die Fußballer des Rekordmeister das ganze Haus als Quarantäne-Unterkunft genutzt, um sich dort wochenlang in der von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geforderten Blase aufzuhalten.

Nun also genießen die amerikanischen Footballstars den Luxus des Hauses, das von der Mannschaft aus Florida ebenso komplett gemietet wurde. Es ist zudem durch zahlreiche Sicherheitskräfte streng von der Öffentlichkeit abgeschirmt, Fans haben also keine Chance, an die Sportler heranzukommen. Im Internet warnten Ortsansässige bereits vor erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um das Hotel. Keinen direkten Kontakt der Anhänger mit den US-Gästen gab es auch beim ersten Training der "Bucs" am Freitagnachmittag auf deutschem Boden: Auf dem Campus des FC Bayern an der Ingolstädter Straße übten die NFL-Profis unter Ausschluss der Öffentlichkeit.