Steht die Corona-Ampel auch auf Rot, die Würmesia ist startklar: Die Faschingsgesellschaft hat am Donnerstag, 11.11., auf dem Münchner Marienplatz ihr Jugendprinzenpaar proklamiert. Prinz Maximilian I. ist 15 Jahre alt, wohnt in Fürstenried und tanzt seit der Grundschule in der Kinder- und Jugendgarde. Prinzessin Lisa I. ist 14 Jahre alt. Es ist ihre erste Saison bei der Würmesia, denn sie ist erst im Januar ins Würmtal gezogen. Außer Tanzen gehören Reiten und Zeichnen zu ihren Hobbys. Die Vorbereitungen der Würmesia für die Inthronisation von Prinz Maximilian I. und ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Lisa I., am 5. Januar 2022 sind laut Mitteilung voll im Gange. Ein vielseitiges Programm sei erarbeitet worden. Jetzt hänge vieles davon ab, ob die Ampel auf Grün springt.