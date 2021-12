Von Annette Jäger, Neuried

Die Vergabe der 37 Wohnungen zu günstigen Mietpreisen auf dem Hettlageareal, dem neuen Campus Neuried, liegt in den letzten Zügen. Insgesamt sind 82 Bewerbungen bei der Gemeinde eingegangen. Die Gemeinderäte haben in zwei Sitzungen bisher einen Kriterienkatalog abgearbeitet und Bewerber priorisiert. Die künftigen Mieter sind alle aus Neuried. Die Fertigstellung der Wohnungen ist für Juni 2022 geplant.

Von den insgesamt 200 Wohnungen, die gerade auf dem neuen Campus entstehen, werden 37 Wohnungen durch die Gemeinde zu einem Mietpreis von zwölf Euro pro Quadratmeter vergeben. Als der Preis vor Jahren festgezurrt wurde, fanden ihn einige Gemeinderäte zu hoch, heute sind alle froh, sich darauf geeinigt zu haben, da das allgemeine Mietniveau in der Zwischenzeit nochmal kräftig gestiegen ist, sagte Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) auf Anfrage.

Für die Vergabe der Zwei- bis Vier-Zimmer Wohnungen lag den Gemeinderäten ein Kriterienkatalog mit einem Punktesystem zugrunde. So wurden etwa Bürger, die in Neuried leben, die ehrenamtlich tätig sind, die andere Familienmitglieder betreuen - seien es Kinder oder pflegebedürftige Angehörige - oder auch ein geringes Einkommen haben, bevorzugt behandelt. Eine Familie sei dabei, die derzeit zu sechst in einem Zimmer lebe - auch sie wurde vorgezogen, so Zipfel. Derzeit wählen die künftigen Mieter ihre Wohnungen nach vorhandenen Grundrissen aus.

Ob sie die gewünschte Wohnung dann auch erhalten, bleibt Sache der Vermieter. Das ist nämlich nicht die Gemeinde, sondern sind die jeweiligen Wohnungseigentümer selbst. Sie dürfen maximal zwei von der Gemeinde ausgewählte Bewerber ablehnen. Auf dem Gelände "Südlich Maxhofweg" entstehen in den nächsten Jahren weitere Wohnungen, von denen ein Teil zu günstigeren Mietpreise vergeben wird. Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass auf lange Sicht alle Neurieder Bürger mit Bedarf eine bezahlbare Wohnung finden.