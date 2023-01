Von Annette Jäger, Neuried

Die Neurieder Ortsmitte wird neu erfunden. Während der Gemeinderat gerade für das 1,57 Hektar großes Areal zwischen Münchner und Planegger Straße einen Investorenwettbewerb für eine neue Bebauung vorbereitet, planen Eigentümer an der gegenüberliegenden Straßenecke ein ganz neues Wohn- und Geschäftsquartier. Werden beide Projekte realisiert, wird es in naher Zukunft neben vielen neuen Wohnungen auch eine Vielzahl an Geschäften und Gastronomiebetrieben im Ortskern geben. Vor allem der Dorfplatz erhält eine Aufwertung.

Das rund 4400 Quadratmeter große Areal zwischen Gautinger und Planegger Straße soll völlig neugestaltet werden. Bisher sind nur etwa 50 Prozent bebaut, unter anderem mit zwei Geschosswohnungsbauten. In dem langgestreckten roten Gebäude an der Gautinger Straße kaufen Neurieder ihre Schreibwaren und Arzneimittel ein, um die Ecke an der Planegger Straße gibt es eine Kaffeerösterei. Erste Ideen zu einer Umgestaltung hatten die Grundstückseigentümer bereits im Frühjahr 2021 vorgestellt.

Der jetzt vorgelegte städtebauliche Entwurf fand Anklang in der jüngsten Bauausschusssitzung. Die neue Anordnung der Gebäude ermöglicht eine Aufweitung des Dorfplatzes an der Gautinger Straße, was ihn deutlich attraktiver machen würde. Im neuen Entwurf sind zu rund 70 Prozent Wohnungen vorgesehen und zu rund 29 Prozent Gewerbe. In sieben kleinteiligen Gebäudekomplexen sollen im Erdgeschoss Läden und Lokale Platz finden. Zusätzlich entstehen Familienwohnungen und Micro-Appartements für Studierende entlang der Planegger Straße.

Um das Vorhaben zu verwirklichen, muss der Bebauungsplan geändert werden. Der Bauausschuss hat schon zugestimmt, Ende Januar ist der Gemeinderat gefragt. Befürwortet das Gremium die Änderung, wollen die Grundstückseigentümer einen Investor finden, der die Pläne umsetzt.