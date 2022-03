Die SPD im Landkreis München macht den Ausbau der Windkraft im Landkreis zum Thema einer Online-Runde. Insbesondere soll es am Mittwoch, 30. März, um das Projekt im Forstenrieder Park gehen. Als Referent tritt der Bürgermeister der beteiligten Gemeinde Neuried, Harald Zipfel (SPD), auf, der Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Kommunen Pullach, Neuried, Baierbrunn und Schäftlarn ist. Vor seiner Wahl zum Bürgermeister hatte er ein Büro für regenerative Energien und Energieberatung und war Vorsitzender der bayerischen Energieberater im "Bayern Energie e.V." Nach Zipfels Vortrag soll vor dem Hintergrund diskutiert werden, dass die Bundesregierung bis 2030 einen Anteil von 80 Prozent am Strommix aus Erneuerbaren Energien anstrebt. Unter der Überschrift "Zukunft der Windkraft in der Region München?" soll es um die zu erwartende Menge an produzierter Energie, die Wirtschaftlichkeit, den Planungs- und Realisierungshorizont sowie die notwendigen Eingriffe in die Natur gehen. Auch im Hofoldinger Forst, im Höhenkirchner Forst und bei Garching sind Windkraft-Projekte im Gespräch. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Wer teilnehmen möchte, kann eine E-Mail an anmeldung@w-forum.de senden. Der Zugangslink wird kurz vor der Veranstaltung verschickt. Die Moderation der SPD-Veranstaltung liegt beim SPD-Kreisvorsitzenden Florian Schardt.