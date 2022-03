Mit dem Schrecken davon gekommen ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Gauting bei einem Wildunfall am frühen Mittwochmorgen nahe Neuried. Als er gegen 5.50 Uhr auf der Kreisstraße M 4 Richtung Neuried fuhr, lief etwa 300 Meter vor dem Ortseingang auf einmal ein Wildschwein aus dem Dickicht und direkt gegen seinen Wagen. Das Tier verschwand genau so schnell wieder wie es aufgetaucht war, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Planegg. Während der Gautinger unverletzt blieb, hatte sein Wagen nicht so viel Schwein: Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.