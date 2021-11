Eine unschöne Begegnung mit einem Wildschwein hat am Dienstagfrüh eine Autofahrerin in Neuried gehabt. Laut Polizeibericht war die 31-jährige Geretsriederin gegen 8.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Staatsstraße 2344 unterwegs, als unmittelbar vor ihr ein Wildschwein über die Fahrbahn laufen wollte. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste das querende Tier frontal. Sie selbst kam mit dem Schrecken davon, das angefahrene Wildschwein konnte in der Nähe der Unfallstelle nicht aufgefunden werden. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Am Fahrzeug der Geretsriederin entstand im Frontbereich ein erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf knapp 5500 Euro beziffert. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.