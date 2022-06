In Neuried wird eine Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise errichtet, die Platz für 60 Personen bieten soll. Der Gemeinderat hat am Dienstag einen entsprechenden Beschluss bestätigt, den der Sozial- und Kulturausschuss in nichtöffentlicher Sitzung gefasst hatte. Die Unterkunft ist für Geflüchtete aus der Ukraine vorgesehen, die derzeit in Neuried vor allem privat bei Familien leben. Einige sind auch in Wohnungen der Gemeinde in Wohngemeinschaften untergekommen und sollen in die neue Unterkunft umziehen. Die Gemeinde will den Familien, die Menschen aufgenommen haben, aber auch den Geflüchteten damit eine Perspektive schaffen. Als Standort ist eine Fläche am alten Fußballplatz an der Zugspitzstraße im Gespräch. Die Container sollen möglichst im Oktober stehen, wie Zweiter Bürgermeister Markus Crhak (Bündnis Zukunft Neuried) sagte.