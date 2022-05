Weil sie offenbar ohne Handzeichen zu geben und nach hinten zu schauen mit dem Fahrrad links abgebogen ist, verursachte eine 80-jährige Fahrradfahrerin in Neuried einen Unfall und verletzte sich dabei schwer. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Seniorin aus München am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der Staatsstraße 2065 in Richtung München. Hinter ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Radfahrer in selber Richtung. Eine 68-Jährige Autofahrerin aus München näherte sich mit ihrem Fahrzeug von hinten den beiden Radfahrern und überholte auf Höhe der Straße "Zyllnhard-Geräumt", und zwar "ordnungsgemäß", wie die Polizei berichtet. Während des Überholvorgangs bog die 80-jährige Radfahrerin nach links ab und fuhr dadurch in die rechte Fahrzeugseite des Autos. Die 80-Jährige stürzte und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei erlitt die Seniorin eine Gehirnblutung, es soll aber keine Lebensgefahr bestehen. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen soll sie einfach nach links ausgeschert sein, ohne ein Handzeichen zu geben. Die Polizei verweist zudem darauf, dass die Frau keinen Fahrradhelm trug. Auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrieben sei, empfiehlt die Münchner Polizei das Tragen eines Fahrradhelmes, um Kopfverletzungen zu verhindern oder zu minimieren.