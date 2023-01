Ein 67-jähriger Autofahrer aus München hat am Donnerstagabend in Neuried beim Abbiegen einen Radfahrer angefahren, der bei Grün die Forstenrieder Straße in südliche Richtung überqueren wollte. Der Wagen touchierte das Fahrrad, der Radler stürzte. Dabei zog er sich laut Polizei Schürfwunden an beiden Händen zu und klagte über Schmerzen am linken Bein. Er wurde zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.