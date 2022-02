Wie schnell man mal beim Spurwechsel einen anderen Verkehrsteilnehmer übersehen kann und so einen Unfall verursacht, musste ein 45-jährigen Autofahrer aus Planegg feststellen. Der Mann war am späten Montagnachmittag mit seinem Wagen au der Forstenrieder Straße in Neuried unterwegs und wollte auf Höhe der Ammerseestraße nach links auf die Abbiegespur wechseln. Dass sich zum gleichen Zeitpunkt dort bereits ein 85-Jähriger aus Neuried mit seinem Wagen eingeordnet hatte, war dem Planegger offenbar entgangen. Wie die Polizei mitteilt, kam es deshalb gegen 17 Uhr zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die linke Seite des einen Autos und die rechte Fahrzeugfront des anderen Wagens beschädigt wurden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.