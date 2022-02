Die Telekom baut die letzte öffentliche Telefonsäule in Neuried ab. Die Nachfrage sei aufgrund des stetig wachsenden Festnetz- und Mobilfunknetztes "drastisch gesunken", heißt es zur Begründung. Den Rückbau macht das neue Telekommunikationsgesetz möglich, das am 1. Dezember in Kraft getreten war. Bis dahin gehörte das Angebot öffentlicher Telekommunikation zu den sogenannten Universaldienstleistungen, zu denen die Telekom verpflichtet war. Mit dem neuen Gesetz entfällt dieser Service. Der Abbau der Säule - eine richtige Telefonzelle gibt es in der Gemeinde schon lange nicht mehr - in der Gautinger Straße 6 auf dem Neurieder Marktplatz soll im Frühjahr erfolgen.