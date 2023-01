Am Wochenende kommen die Störche nach Neuried und sie bringen keine Kinder, sondern Instrumente mit: Das Studentenorchester München, kurz Storch genannt, gastiert am Samstag, 4. Februar, in der Aula der Grundschule. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven (Egmont-Ouvertüre, 7. Sinfonie) sowie Webers Fagott-Konzert in F-Dur. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.