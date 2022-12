In einem am Sportpark abgestellten Imbisswagen ist es in der Nacht auf Montag in Neuried zu einer Verpuffung gekommen. Die örtliche Feuerwehr wurde kurz vor 3 Uhr alarmiert. Dabei war von einem Brand oder einer Explosion die Rede. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stellte sich nach Angaben der Feuerwehr heraus, dass ausströmendes Gas eine Verpuffung ausgelöst hatte. Ein offenes Feuer konnten die Feuerwehrleute nicht feststellen. Sie entfernten die im Imbisswagen befindliche Gasflasche und trennten den Wagen vom Stromnetz. Laut Kommandant Thorsten Rehkämper war es ein Glück, dass es zu Nachtstunden zu der Verpuffung kam. "Nicht auszumalen, wenn der Wagen zu Zeit des Sportbetriebs mit viel Personenverkehr explodiert wäre", so der Feuerwehrkommandant.