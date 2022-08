Von Joshua Sans, Neuried

Das klirrende Geräusch von Metall auf Metall schallt über den Platz an der Forstenrieder Straße in Neuried. Unbarmherzig wirft die Sonne ihre heiße Strahlen auf die beiden Schwertkämpfer Ademar von Hohenfels und Prinz Wilhelm. Es ist das Finale des Ritterturniers um die königliche Krone. Zuvor hatten sich die beiden Kontrahenten in einem Turnier oder wie es in altertümlicher Sprache heißt "Turnei" aus verschiedenen Geschicklichkeitsspielen gegen ihre Mitstreiter durchgesetzt. Bereits zu Beginn war die Rollenverteilung in der Aufführung von "Die schwarze Krönung" klar: Ademar ist der Böse, Wilhelm der Gute. Außerhalb der Show-Arena sind die beiden Ritter allerdings keine Feinde, sondern vielmehr Brüder, Kollegen und Teil der Schaustellerfamilie Kaiser.

Detailansicht öffnen In der Show kämpft Stefan Kaiser (rechts) gegen seinen Bruder Jeffrey. (Foto: Sebastian Gabriel)

"Heute sind wir zufrieden", sagt Stefan Kaiser nach der Aufführung angesichts der gut gefüllten Tribüne. Der Darsteller des schwarzen Ritters Ademar leitet zusammen mit seinem Bruder Jeffrey Kaiser die Kaiser Events GbR und ist für ein Team von zwölf Mitwirkenden verantwortlich. Gemeinsam tourt die Schaustellergemeinschaft von März bis Oktober durch ganz Deutschland, um die leeren Kassen wieder aufzufüllen. Die Ersparnisse, die der 27-jährige Ritter-Darsteller und Unternehmer angesammelt hatte, hat er während der Pandemie fast vollständig aufgebraucht. "Wir haben auch andere Jobs", sagt er und erzählt, wie er Pferde von Privatleuten trainiert hat, als eine Tournee wegen Corona nicht möglich war. Nur so und dank Futterspenden für seine eigenen Pferde konnte der Schausteller sich und sein Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren über Wasser halten.

Pferde haben Stefan Kaiser schon sein ganzes Leben begleitet. Bereits als Achtjähriger wirkte der Schausteller aus Gütersloh bei Shows der Familie mit. Damals allerdings nicht als böser Ritter, sondern als lassoschwingender Cowboy. "Ich konnte eher reiten, als ich laufen konnte", sagt Kaiser und lacht. Sein Pferd Eragon reitet er seit vier Jahren. Es erfordert viel Training, die Pferde auf die Anforderungen einer großen Show wie die des Ritterturniers vorzubereiten. Schließlich müssen die eher schreckhaften Tiere unter dem lauten Geräusch von Applaus und jubelnden Zuschauern performen. Daher besteht das Training der Pferde laut Kaiser auch aus der Gewöhnung an Klatschgeräusche.

Den Beruf des Schaustellers kann man weder als Ausbildung noch im Studium lernen. Stefan Kaiser wurde er quasi in die Wiege gelegt. Als Schausteller in sechster Generation führt er die Familientradition weiter. Auch in der aktuellen Show wird deutlich, wie sehr Familie und Beruf im Leben der Kaisers zusammengehören. Hier arbeiten drei Generationen mit, die ihr Wissen an die jeweils nächste Generation weitergeben. Eine der Rollen, Ritter Arthur von Lichtenau, wird von Stefan Kaisers Vater verkörpert, der ebenfalls Stefan heißt. Seine Enkelinnen, also die Töchter von Stefan Kaiser, wirken auch schon bei der Show mit. Sie spielen die drei Prinzessinnen, die das Publikum in der ersten Szene von "Die schwarze Krönung" in die fiktive Handlung einführen. Zwar sind sie dabei noch zu Fuß und nicht zu Pferd unterwegs. Allerdings sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert, sagt Stefan Kaiser: "In zwei bis drei Jahren reiten die Kids bei den Shows mit."

Detailansicht öffnen Wilde Reiteinlagen sind Teil der Show. (Foto: Sebastian Gabriel)

Auch abseits der Bühne ist der Beruf von Stefan Kaiser ein Knochenjob. Bevor sich die verschiedenen Ritter in der Arena messen können, müssen erst einmal 600 Meter Stromkabel und 400 Meter Wasserleitungen verlegt werden. Dazu kommt noch der Aufbau der Tribüne mit 300 Sitzplätzen sowie das Stallzelt für die zehn Pferde, die mit der Familie Kaiser auf Tour sind. Neben der körperlichen Fitness, die es braucht, um lanzenstechend auf einem Pferd sitzen zu können und alle 14Tage ein kleines Dorf aus Holzburg, Tribüne und Wohnwagensiedlung aufzubauen, erfordert der Beruf von Stefan Kaiser auch jede Menge Verwaltungstalent.

Nach den zweistündigen Aufführungen, von denen es pro Veranstaltungsort knapp ein Dutzend gibt, ist für Stefan Kaiser noch lange nicht Feierabend. Zunächst müssen die Pferde versorgt werden. Nach getaner Stallarbeit setzt Kaiser sich dann ins Büro und organisiert die nächsten Termine der Tour. Die Marketingarbeit, um seine Shows zu bewerben, gefällt dem 27-Jährigen am wenigsten an seinem Beruf. Aber auch die gehört zum Leben des Schaustellers dazu. Tauschen möchte er seinen Job trotzdem nicht.

Erst wenn alle Pferde versorgt und die Büroarbeit erledigt ist, kann Stefan Kaiser Feierabend machen. Diesen verbringt er am liebsten mit seiner Familie: "Nach getaner Arbeit wird noch ein schöner Film mit den Kindern geguckt." Selbst an seinen Ruhetagen Dienstag und Mittwoch dreht sich Kaisers Alltag darum, den Betrieb am laufen zu halten. Es gilt, Jungpferde für die Arbeit auf der Bühne zu trainieren, Equipment zu reparieren und Kostüme zu waschen. Auf die Frage, ob es unter der Rüstung nicht zu warm sei, zeigt Stefan Kaiser grinsend auf sein Shirt, von dem der größte Teil in Schweiß getränkt ist.

Die "schwarze Krönung" führt das Team um Stefan Kaiser nun schon seit fünf Jahren auf. Nach Angaben des Schaustellers ist die Faszination für Ritter und Prinzessinnen ungebrochen. Seine Shows erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, vor allem bei Kindern, von denen sich einige extra für die Aufführung in ihre feinsten Prinzessinnenkleider begeben haben. Trotz großer Nachfrage macht sich auch im Schaustellerbetrieb die aktuelle Lage der Wirtschaft bemerkbar: "Man merkt, dass die Leute ihr Geld festhalten."

Bis zum 28. August kann man dem Schausteller und seinem Team in Neuried bei der Arbeit zusehen. Die Vorstellungen von "Die schwarze Krönung" dort beginnen freitags und samstags um 16 und 19.30 Uhr, sonntags um 14 sowie montags und donnerstags jeweils um 16 Uhr.