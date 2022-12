Die Grünen wittern eine neue Chance, Tempo 30 auf der Neurieder Ortsdurchfahrtsstraße durchzusetzen. Sie fordern das Tempolimit ohne zeitliche Einschränkungen auf der Staatsstraße 2344, der Planegger und Forstenrieder Straße im Ortsgebiet Neuried. Die vom Kreistag beschlossene Hochstufung der Germeringer Straße in der Nachbargemeinde Planegg von der Kreis- zur Staatsstraße gibt ihnen Anlass zur Hoffnung. Denn Landrat Christoph Göbel (CSU) hat nach Angaben der Neurieder Grünen angekündigt, dass die neue Einstufung der Germeringer Straße nichts an der geltenden Tempo-30-Regelung ändere. "Damit ist klar: Tempo 30 ist auch auf einer Staatstraße möglich", stellen die Neurieder Grünen in einer Mitteilung fest. Die Gemeinde habe das seit Jahren immer wieder vergeblich gefordert. Wie in Planegg sei die Verkehrsbelastung mit täglich fast 20 000 Personen- und Lastkraftwagen hoch. Eine Tempo-30-Zone würde zwar das Verkehrsaufkommen nicht verringern, aber die Lärm- und Schadstoffbelastung reduzieren und die Attraktivität der Straße als schnelle Verbindung zwischen der Lindauer- und der Garmischer Autobahn mittel- bis langfristig schmälern. Mit Tempo 30 würde zudem das Unfallrisiko für querende Fußgänger und Radfahrer gesenkt werden, argumentieren die Grünen.