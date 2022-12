Butterplätzchen sind zu wahren Kunstwerken geworden bei einer Aktion der Bäckerei Vorort am Sonntag in Neuried. Das große Backen war Teil des "Neurieder Adventskalenders", einer Gemeinschaftsaktion der Wirtschaftsförderung der Gemeinde mit Händlern, Gastronomen und Initiativen. An 24 Tagen vor Weihnachten gestalten die Akteure täglich ein kleines Ereignis in der Ortsmitte, um Kunden zu locken und ein lebendiges Ortszentrum zu präsentieren. Auch die Bücherei und die Musikschule beteiligten sich mit einer Vorlesestunde und Adventsmusik. Das kostenlose Plätzchenbacken am Sonntag löste einen regelrechten Ansturm von Kindern und Eltern aus, sodass die Aktion laut Geschäftsinhaber Robert Hrasky vom Laden in der Gautinger Straße in die große Backstube im Gewerbegebiet verlegt wurde. Mehr als hundert Kinder durften unter Anleitung der Auszubildenden der Bäckerei Teig kneten, Plätzchen ausstechen und üppig mit Perlen und Streuseln verzieren. Die Eltern konnten sich derweil bei Glühwein am Feuer in der Hofeinfahrt wärmen. An die 50 Kilogramm Butterteig wurden verarbeitet, die Kinder durften ihre Werke am Schluss mit nach Hause nehmen.