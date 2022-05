Mitunter beobachten Anwohner seltsame Dinge in ihrer Nachbarschaft. "Rufen Sie nicht ihre Freundin an, verständigen Sie die Polizei", ermuntern die Vertreter der Polizeiinspektionen regelmäßig bei Bürgerversammlungen die Leute. Und das haben Anwohner im Bereich der Ammerseestraße in Neuried am späten Samstagabend auch getan. Zu Recht, wie sich herausstellte. Gegen 23 Uhr schilderten Anrufer den Polizeibeamten, dass sie zwei Männer beobachtet hätten, die aus einem geparkten Fahrzeug ausgestiegen seien und sich mit einer Langwaffe, die in einer Decke eingewickelt gewesen sei, in Richtung einer Wohnsiedlung im Bereich der Ammerseestraße begeben hätten. Sofort leitete die Polizei eine Fahndung ein und hatte Erfolg. Sie stießen auf einen 43-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München sowie einen 64-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Cuxhaven. Die Beamten trafen beide Männer in der Wohnung des 43-Jährigen an. Auch die Waffe wurde dort gefunden und beschlagnahmt. Laut Polizei handelt es sich nach ersten Ermittlungen um ein erlaubnispflichtiges Luftgewehr ohne Kennzeichnung. Eine entsprechende Erlaubnis habe der 43-Jährige nicht vorweisen können. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt und anschließend wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.