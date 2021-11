Neurieder Bürger müssen sich auf steigende Abfallgebühren im neuen Jahr einstellen. Die Gebühren steigen für die Restmüllentsorgung je nach Tonnengröße um 24 bis 26 Prozent. Eine Restmülltonne mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern kostet demnach vom 1. Januar 2022 an 3,03 Euro mehr im Monat, also 15,58 Euro anstatt 12,55 Euro. Das 80- beziehungsweise 90 Liter-Gefäß kostet 3,95 Euro mehr - 19,87 Euro statt 15,92 Euro. Die Gebühr für die 110- beziehungsweise 120-Liter-Restmülltonne steigt um 5,24 Euro und beträgt fortan 25,87 Euro monatlich. Den größten Kostenanstieg gibt es bei Containern mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern, die vor allem in Geschosswohnungsbauten aufgestellt sind. Hier steigen die Gebühren um 44,11 Euro auf 211,30 Euro monatlich.

Die Erhöhung wird auf die Bewohner im Haus umgelegt. Wer einen zusätzlichen Abfallsack mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern anfordert, muss dafür künftig 5,90 Euro bezahlen, bislang kosten die Säcke 4,80 Euro. Die Gebührensätze wurden turnusgemäß vom Kommunalen Prüfungsverband neu kalkuliert und gelten für einen Zeitraum von vier Jahren. Der Bauausschuss empfahl dem Gemeinderat am Dienstag, der Erhöhung zuzustimmen. Die endgültige Entscheidung steht noch aus.