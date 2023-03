Begegnung mit einem magischen Einhorn verspricht eine Pferdeshow in Neuried. Von Samstag, 11. März, bis Sonntag, 19. März, gastiert die Showtruppe "Magie der Pferde" auf der großen Wiese an der Forstenrieder Straße in Neuried. Im beheizten Pferde-Palast heißt es Manege frei für edle Pferde, Artistik und viel Komik. Die einzelnen Darbietungen verbinden sich zu einem Märchen um eine Prinzessin, die sich auf eine Reise begibt, um das magische Einhorn vor bösen Mächten zu retten. Die Familienshow findet samstags um 15.30 und 19.30 Uhr statt, sonntags um 14 Uhr. Am Montag, Donnerstag und Freitag um 15.30 Uhr. Karten kosten ab rund 26 Euro (21 Euro ermäßigt) und können online bestellt werden unter magie-der-pferde.com.