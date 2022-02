Beim TSV Neuried kann man nicht nur Sport machen, sondern auch Vokabeln für die Schule lernen. Von 7. März an bietet der Sportverein jeden Montag sogenannte "Lateintage" an, bei denen Schülerinnen und Schüler rechtzeitig vor den bevorstehenden Schulaufgaben bei Wolfgang Müller Lateinstoff nachholen oder vertiefen können. Eine Anmeldung ist von sofort an auf der Webseite des TSV Neuried unter Kurse (tsv-neuried.de) möglich.