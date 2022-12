Von Annette Jäger, Neuried

Tempo 30 auf der Staatsstraße 2344 und diese auch noch deutlich verschmälern, auf je eine Fahrspur pro Richtung, das wäre ein Wunschtraum vieler Neurieder. Die verkehrsreiche Straße, die mitten durch den Ort führt, stellt eine große Lärmbelastung dar. Bisher scheiterten solche Träume am Staatlichen Bauamt Freising, das hier bislang keinen Handlungsbedarf sah. Das könnte jetzt anders werden. Der Lärmaktionsplan, dem der Gemeinderat kurz vor Weihnachten zugestimmt hat, könnte das Instrument werden, zum Ziel zu gelangen.

Lärmaktionsplänen haftet der Ruf an, Papiertiger zu sein. Eine EU-Richtlinie sieht vor, dass Kommunen mit einer Lärmbelastung, die bestimmte Grenzwerte überschreitet, einen solchen Plan aufstellen. Gemeinsam mit Experten, Bürgern und Behörden werden dabei Maßnahmen erarbeitet, mit denen der gesundheitsschädliche Lärm reduziert werden kann. Doch in der Vergangenheit scheiterte es oft an der Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen, weil Behörden nicht kooperierten oder die Straßenverkehrsordnung keine Tempo-30-Anordnung zuließ.

In der Bewertung der Lärmaktionspläne vollziehe sich jedoch ein Umdenken, stellte Geografin Andrea Höcker fest, die den Lärmaktionsplan für die Gemeinde erarbeitet. Zahlreiche Gerichtsurteile und juristische Gutachten würden diesem Instrument inzwischen mehr Bedeutung beimessen. Für Neuried könnte das heißen, dass es endlich zu einer Temporeduzierung auf der stark befahrenen Planegger und Forstenrieder Straße kommen könnte. "Wir brauchen ein Druckmittel - das ist der Lärmaktionsplan", sagt Bürgermeister Harald Zipfel (SPD). Er hatte schon in der Vergangenheit immer wieder die "Verhinderungstaktik" des Staatlichen Bauamts Freising beklagt, dem die Neurieder schon mehrfach vergeblich Umbaupläne für die Straße vorgelegt hätten.

Theoretisch kann die Gemeinde Neuried einfach loslegen

Theoretisch kann die Gemeinde Neuried nun einfach loslegen, ohne erst die Zustimmung der Behörde einzuholen. So erlauben es Expertin Höcker zufolge die Richtlinien. Allerdings gilt diese Handlungsanweisung zunächst nur für eine "Prüfmaßnahme", also eine Testphase, die aufzeigen soll, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen Wirkung zeigen. In Neuried würde das bedeuten, Tempo 30 tagsüber und nachts anzuordnen. Damit das Tempolimit - vorgeschlagen ist der Streckenabschnitt von der Straße Am Haderner Winkel bis zur Einmündung der Ammerseestraße - auch eingehalten wird, soll die Straße umgebaut werden. Dazu gehört eine Verschmälerung der Straße auf je eine Fahrspur pro Richtung. Obendrein sollen Querungshilfen für Fußgänger eingerichtet werden und die freie Fahrspur soll zur Fahrradspur werden. Die baulichen Veränderungen könnten für die Testphase mit provisorischen Elementen umgesetzt werden.

Die Neurieder Gemeinderäte kommentierten die Ausführungen Höckers mit einem Schmunzeln. Die Erfahrungen mit dem Staatlichen Bauamt hat sie gelehrt, nicht allzu optimistisch zu sein. Robert Hrasky vom Bündnis Zukunft Neuried (BZN) stellte die Frage, ob denn den Behörden auch klar sei, dass der Lärmaktionsplan das vorgeschlagene Vorgehen erlaube, oder ob das nur mit juristischen Mitteln durchsetzbar sei. Die Expertin zeigte sich optimistisch. Bei den Behörden sei ein Umdenken zu erkennen. Bestes Beispiel sei Planegg, hier habe es auch funktioniert. Dort gilt tagsüber wie nachts Tempo 30 auf der Germeringer Straße, obwohl diese ebenfalls Staatsstraße ist. "Ich bin guter Hoffnung", so Höcker.