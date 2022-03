Von Udo Watter, Neuried

Hans Christian Andersens Kunstmärchen "Des Kaisers neue Kleider" kritisiert auf plastische Weise ein leider zeitloses Phänomen: die Eitelkeit der Mächtigen, die unkritische, ja oft feige Haltung der Untergebenen, die das Offensichtliche nicht auszusprechen wagen. Die engsten Minister des Kaisers treffen eine Entscheidung gegen die Wahrheit, weil sie soziale wie ökonomische Verlustangst haben. Es braucht schließlich ein Kind, um die nackte Wahrheit zu benennen. Das Theater in der Au eröffnet am Samstag, 19. März, mit einer Aufführung der Bühnenflöhe von "Des Kaiser neue Kleider" die Neurieder Kultursaison. Die Vorstellung in der Mehrzweckhalle der Gemeinde ist für Kinder ab vier Jahren geeignet - und ja, mit Blick auf den modernen Zarenkaiser im Kreml hat die Geschichte in gewisser Weise eine besondere Aktualität.

Mit modernen Lehensherrn und Möchtegern-Monarchen anderer Art - Immobilienmaklern und Hausbesitzern - hat es Christine Eixenberger in ihrem Programm "Einbildungsfreiheit" zu tun - sie gastiert damit am 26. März in Neuried. Die Kabarettistin erzählt darin "pointenreich von Bürgern und Burgfräulein, von der Macht der Märkte und der Suche nach diesem einen, mystischen, bayerischsten aller Orte: Dem ominösen ,Dahoam'".

Mit Kindertheater und politischem Kabarett öffnet sich also der Vorhang fürs neue Kulturjahr in der Gemeinde, verantwortlich für die Organisation zeichnet der Verein Kunst und Kultur in Neuried, der auch das aktuelle Programmheft derzeit verteilen lässt. "Die Planung war wegen der Corona-Pandemie nicht einfach, doch mit viel Geduld der von uns eingeladenen Künstler und der Verantwortlichen des Vereins haben wir ein breites Themenspektrum in unserer Jahresplanung einbauen können", so Marianne Hellhuber, die Vorsitzende des Vereins.

Im April ist erst mal Veranstaltungspause, aber im Mai gibt es zwei mutmaßlich magische Vorstellungen: am 7. Mai die Neurieder Zaubergala mit "Frederic Schwedler & Friends" sowie am 8. Mai, die Zauberveranstaltung für Kinder: "Verhext, Getrixt - Verzaubert! Trixi - die kleine Hexe".

Nach einer längeren Sommerpause intensiviert sich das Neurieder Kulturleben wieder im Herbst: Der Fotograf Michael Martin präsentiert am 24. September in einer Multivision-Show "Terra - Gesichter der Erde", am 15. Oktober gibt das Duo Double Drums ein Familienkonzert "Groovin'Kids". Neben einer Ausstellung des Kunstkreises gibt es dann im Spätherbst noch mal zwei besondere Kabarettabende: Thomas Schreckenberger präsentiert am 19. November sein Programm "Nur die Lüge zählt" und als vermutlicher Höhepunkt des Kulturjahres wird der große Gerhard Polt am 3. Dezember fragen "Braucht's des?".

Weitere Infos unter https://kundk-neuried.de