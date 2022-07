Für eine ukrainische Familie, die in der Pfarrei Neuried Unterschlupf gefunden hat, läutet bald die letzte Stunde in ihrer Unterkunft.

Von Michael Morosow, Neuried

Muss eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet ist, die Wohnung räumen, in der sie Unterschlupf gefunden haben, weil es einem Geistlichen nicht zuzumuten ist, in einem Hotel abzusteigen? Nach Ansicht von Neurieds Pfarrer offenbar schon. Die Familie hatte, zu ihrer großen Freude, im April die Zwei-Zimmer-Wohnung im Pfarramt gefunden. Doch in zwei Wochen muss sie ihre Bleibe wieder verlassen, weil ein Vertretungspfarrer aus Indien einziehen soll. Das Angebot der Gemeinde Neuried, diesem während seiner Vertretungszeit freie Kost und Logis in einem Hotel zu bieten, hat die Kirche ausgeschlagen. Mitglieder der Neurieder Flüchtlingshilfe sprechen von einem großen menschlichen Skandal. Denn erschwerend hinzu kommt, dass der siebenjährige Sohn der Mutter an Leukämie erkrankt ist und medizinische Behandlung braucht.

Insbesondere von der Erklärung von Pfarrer Wieslaw Poradzisz sind die Ehrenamtlichen entsetzt. Der Geistliche habe den dringenden Wunsch geäußert, dass der indische Pfarrer diese Wohnung beziehen solle, weil ihm ein Hotelzimmer nicht zugemutet werden könne und ihm nur durch ein Wohnen im Pfarrhaus die Betreuung der Pfarrgemeinde möglich sei, berichtet eine Flüchtlingshelferin, die namentlich nicht genannt werden will. Dabei sei die Zwei-Zimmer-Wohnung für die Familie wegen des kranken Kindes besonders wichtig.

"Außerdem stellt sich uns die Frage, warum der indische Pfarrer in der Abwesenheit des Neurieder Pfarrers nicht in dessen Wohnung ziehen kann", so die Betreuer der Familie. "Schließlich sind in ganz Neuried Menschen in ihren Wohnungen und Häusern zusammengerückt und haben Platz für die Flüchtlinge gemacht. Kann man das nicht auch von der Kirche erwarten?" Eine Antwort darauf vermochte das Erzbischöfliche Ordinariat am Donnerstag nicht zu geben. "Wir prüfen den Sachverhalt, von dem wir erst durch Ihre Anfrage Kenntnis erlangt haben", erklärte am Donnerstag eine Sprecherin des Erzbischöflichen Ordinariats München auf Nachfrage der SZ. "Generell ist die Erzdiözese sehr bemüht, Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne würden wir es sehr begrüßen, wenn vor Ort eine Lösung im Interesse der betroffenen Familie gefunden würde."

Die müssten eh bald ausziehen, sagt der Pfarrer

Das freilich würden auch die Flüchtlingsfamilie, der Helferkreis und die Gemeinde begrüßen, sei doch bekannt, dass es derzeit keinerlei freien Wohnraum in Neuried mehr gebe. Hinzu komme die besondere Situation der Familie, sagt Susanne Stummer, Hauptamtsleiterin im Neurieder Rathaus. Die Gemeinde sei bemüht, wie für alle anderen 130 Geflüchteten auch, eine Lösung und eine Unterkunft zu finden. In diesem Fall gestalte sich die Unterkunftssuche aber schwierig und aufwendig, da das erkrankte Kind besondere Bedürfnisse habe. Eine Bedarfsgemeinschaft, also eine gemeinsame Unterkunft für mehrere Familien, eigne sich nicht; weil das Kind regelmäßig Fusionen bekomme, brauche es eine entspannte Wohnsituation.

Die Hauptamtsleiterin würdigt, dass die Kirche im April von sich aus die Bleibe in der Pfarrwohnung unentgeltlich, aber ohne Mietvertrag angeboten habe für die Zeit, bis der Ersatzpfarrer eintreffe. "Das fanden wir gut", sagt Stummer. Die Gemeinde habe versucht, die Wohnung für die ukrainische Familie zu halten und der Kirche angeboten, die Hotelkosten für den Ersatzpfarrer zu übernehmen, auch mit ihr einen Mietvertrag abzuschließen; das sei aber abgelehnt worden. "Am 22. Juli muss die Familie raus", diese Mitteilung habe sie vor einer Woche von der Kirche bekommen, so die Amtsleiterin. Sie telefoniere seither täglich, um eine Ersatzwohnung zu finden.

Während die Flüchtlingshelfer befürchten, dass die Mutter noch gar nichts von ihrem Schicksal weiß, geht die Hauptamtsleiterin davon aus, dass sie im Bilde ist. Sie habe den Pfarrer gefragt, ob man einen neuen Kühlschrank in die Wohnung stellen dürfe. Darauf habe dieser gesagt: "Nein, Sie müssen jetzt eh bald ausziehen." Pfarrer Wieslaw Poradzisz war am Donnerstag nicht zu erreichen.