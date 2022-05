Von Annette Jäger, Neuried

Kaum erlaubt die Pandemie wieder das normale Leben, kehren die alten Probleme zurück: laute Jugendliche und meckernde Nachbarn. In der Gemeinde Neuried wurde das Thema zum Politikum, auch, um mal ein paar Dinge klarzustellen: Auch Jugendliche haben Rechte, feiern ist erlaubt und reden hilft. Die Gemeinderäte im Sozial- und Kulturausschuss lehnten jedenfalls geschlossen Maßnahmen ab, den Partybetrieb im Jugendhaus (Juha) einzuschränken.

In der Gemeinde Neuried gibt es geradezu paradiesische Zustände für Jugendliche. Mit dem Juha steht ihnen ein modernes, helles Haus mit Holzterrasse und Sonnensegel am Rande der Gemeinde zur Verfügung, einen Skaterpark gibt es gleich daneben, den auch Jugendliche aus anderen Kommunen zu schätzen wissen. Am Wochenende kann man das Haus mieten, für Geburtstagsfeste und andere Partys, auch Erwachsene dürfen ihren Sechzigsten dort feiern. Das Haus ist ausgebucht bis über die Sommerferien hinaus. Mit den Einnahmen durch die Vermietung - gestaffelt nach Alter zwischen 50 und 250 Euro - wird an anderer Stelle in der Gemeinde Jugendarbeit finanziert. Das Geld ist fest im Haushalt eingeplant.

Die Begeisterung über die Party-Location samt Skateranlage können nicht alle teilen. Je stiller der Abend wird, desto lauter schallen die Stimmen und Musikboxen. Seit die Pandemie Feiern wieder zulässt, beschweren sich Anwohner der Grundstraße über den Lärm und schicken sonntagabends Mails ins Rathaus - genaugenommen sind es drei Anwohner. Die beschweren sich aber laut Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) "massiv", sodass er sich veranlasst sah, das Thema diese Woche auf die Tagesordnung des Sozial- und Kulturausschusses zu heben.

"Viele vergessen, dass sie auch mal jung waren."

Jugendhaus-Leiter Andreas Ortlieb zählte die Möglichkeiten auf, die Lautstärke zu reduzieren: Mehr Kontrolle durch eine 450-Euro-Kraft oder die Vermietung nur bis 16 Jahre zu erlauben, um alkoholinduzierten Lärm zu vermeiden. Dass er kein Fan solcher Maßnahmen ist, stellte er auch klar. Eine reduzierte Vermietung gehe "am Bedarf vorbei", sagte er. Und die Jugendlichen hätten während der Pandemie zwei Jahre Jugend verpasst: "Gönnen wir den Menschen Zeit, um jugendlich sein zu können."

Das traf auch den Tenor im Gremium. Werde der Partybetrieb am Jugendhaus reduziert, verlagere er sich an andere Stelle in der Gemeinde - Lärm entstehe auch auf dem Heimweg. "Viele vergessen, dass sie auch mal jung waren", sagte Marianne Hellbuber (CSU). Robert Hrasky (Bündnis Zukunft Neuried) gab zu bedenken, dass die Jugendlichen keine Alternativtreffpunkte hätten. Bürgermeister Zipfel warb dafür, das Gespräch zu suchen. "Wer sich gestört fühlt, sollte einfach mal rausgehen, die Jugend direkt ansprechen und um etwas mehr Ruhe bitten." Das sei effektiver. Eine Maßnahme wurde doch beschlossen: Vermietet wird künftig nur noch an Neurieder. Dann ist es wenigstens "Lärm von Neuriedern", so Zipfel.